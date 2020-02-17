Ronaldo Juventus Formasıyla Serie A'da Üst Üste 10 Gol Atan İlk Oyuncu Oldu

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20

1985 doğumau 35 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla başarılarına devam ediyor. Sassuolo, Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari, AS Roma, Parma, Napoli, Fiorentina ve Verona maçlarında gol attı. Klüp tarihinde Juventus formasıyla Serie A'da üst üste 10 gol atabilen ilk oyuncu olan Cristiano Ronaldo'nun bu özel videosunu sizler için hazırladık.