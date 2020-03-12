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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Juventus, İtalya, Spor

Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından Portekiz'de kalacağını kulübüne iletti.

12.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:52
Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından Portekiz'de kalacağını kulübüne iletti.


İtalya'da hızla yayılan koronavirüs Juventus oyuncularından Daniele Rugani'de de görülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildirdi. Yıldız isim, pazar günü Inter ile seyircisiz oynanan maçın ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Madeira'ya gitti. Hemen ardından ise İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Serie A da dahil olmak üzere ülkedeki tüm sportif faaliyetleri durdurma kararı aldı.


Annesinin durumu iyiye giden Ronaldo, İtalya'daki durum düzelene kadar ailesiyle birlikte Madeira'da kalmaya karar verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki futbolcu, seyahat kısıtlamalarına rağmen Portekiz'den İtalya'ya dönmek için özel uçuş için izin almıştı; fakat takım arkadaşı Daniele Rugani'nin testi pozitif çıkınca kalmaya karar verdi. Ronaldo'nun bu kararını Juventus'a ilettiği belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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