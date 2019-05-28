Ronaldo Filistin'e gerçekten 1,5 milyon dolarlık yardımda bulundu mu?

Son haftalarda Türkiye ve dünyada birçok basın kuruluşu Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Filistin'e 1,5 milyon dolarlık yardım yaptığı haberini geçti. Ancak Portekizli yıldızın bağlı olduğu Gestifute menajerlik şirketi her yerde yayılan bu haberin doğru olmadığını açıkladı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo en çok hayranı olan sporculardan biri. Euronews.com'da Görüntüle