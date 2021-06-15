Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
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Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti

Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan karşısında iki kez ağları havalandıran Ronaldo, 11 gol ile turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan karşısında iki kez ağları havalandıran Ronaldo, 11 gol ile turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Tüm gollerin son dakikalarda atıldığı mücadelede, Cristiano Ronaldo tarihe geçti. Karşılaşmada ilk gol 84. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi. 87. dakikada penaltı atışı ile farkı açan Ronaldo, 90. dakikada da skoru tayin etti. EURO 2020 F Grubu maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0'lık skorla geçti.

Şampiyona tarihinin gol sıralamasında 9 golle ilk sırayı Michel Platini ile paylaşan Ronaldo, Macaristan filelerini iki kez sarsarak 11 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ronaldo 5 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ilk isim de oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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