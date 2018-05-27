Real Madrid'in Portekizli Yıldızı Ronaldo Maaşına Zam İstedi
Real Madrid ile tarih yazan Cristiano Ronaldo, Neymar ve Messi'nin kazandığı maaşı dile getirdi ve zam istedi.
Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşarak kariyerinde beşinci kez bu turnuvanın zirvesine çıkan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
SKY Sports'un geçtiği habere göre Ronaldo'nun aldığı maaş nedeniyle sıkıntıda olduğu öne sürüldü. Portekizli yıldızın Neymar ve Messi ile kendini kıyasladığı ve zam istediği aktarıldı.
RAKİPLER KADAR MAAŞ İSTEDİ
Buna göre Ronaldo'nun Messi'nin 750 bin pound ve Neymar'ın 600 bin pound alması, kendisinin de 350 bin pound alması nedeniyle sıkıntıda olduğu kaydedildi. Ronaldo'nun daha iyi şartlarda ve rakipleri kadar maaş istediği vurgulandı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (9)
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adam haklı bu devirde asgari ücretle 4 çocuk geçindirmesi zorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe ye gel sena yılık 200 milyon pound verirler Kat üzerinde 10 diye gözükür el altı 200 300 milyon alırsın van persie 60 milyon euro alıyordu top oynamadı haldeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizim siveregi UEFA ya tasisin , bizim başkan değil 350 paunt, 3500 paunt verir haaa bakCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Yetmiyorsa verin UlannnnCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Vallah kurtaj yapiyala, vemiyele fazla maaş. Hainle, fesatla.... Ben 3 senedu kupa galdiriyaCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır