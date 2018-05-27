Real Madrid'in Portekizli Yıldızı Ronaldo Maaşına Zam İstedi

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşarak kariyerinde beşinci kez bu turnuvanın zirvesine çıkan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

SKY Sports'un geçtiği habere göre Ronaldo'nun aldığı maaş nedeniyle sıkıntıda olduğu öne sürüldü. Portekizli yıldızın Neymar ve Messi ile kendini kıyasladığı ve zam istediği aktarıldı.

RAKİPLER KADAR MAAŞ İSTEDİ

Buna göre Ronaldo'nun Messi'nin 750 bin pound ve Neymar'ın 600 bin pound alması, kendisinin de 350 bin pound alması nedeniyle sıkıntıda olduğu kaydedildi. Ronaldo'nun daha iyi şartlarda ve rakipleri kadar maaş istediği vurgulandı.