Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.
13.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:00
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.
Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA