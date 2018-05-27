Ronaldo'dan Final Sonrası Ayrılık Sözleri: Real Madrid'de Oynamak Güzeldi
Real Madrid ile Şampiyonlar Ligini kazanan Cristiano Ronaldo maç sonunda, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" dedi.
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.
Maçın ardından açıklamalar yapan Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında birkaç gün sonra konuşacağını söyledi ve Real Madrid'den ayrılabileceğini ima etti.
"REAL MADRID'DE OYNAMAK GÜZELDİ"
Transfer sorusunu yanıtlayan Ronaldo, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (9)
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m.city ronaldoyu beklerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Altin kapilar kan olmus TAYFUN ne yapsak yaksak mi ki istedigimiz yeri yaksak yaksak biz yakarizCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Ronaldo oyniyemiyeahh bale geleni ateyeahhh salah agliyeahhh galeci gelene gec diyeahhh ben yatiyeahhhCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Seneye real madridde top kosturacagim allahin izniyle bu yuzden oynamadim yeni takimim sampiyon olmali. Ronaldonun bakisina gelince seneye onun yerinde olacagimi bir o biliyir oda M.united e donecekmis problem yok o bakislar bana sokmez allahuuu ekberrrrCevap Yaz Yayından Kaldır
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fb ye sakın gelme aykut seni yedek bekletir..Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır