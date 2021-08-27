Ronaldo ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrıldı mı?
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Ronaldo ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrıldı mı?

Ronaldo ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrıldı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Juventus Teknik Direktörü Allegri'nin yaptığı açıklamanın ardından Ronaldo ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrıldı mı? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takımlarda oynadı?

Ronaldo ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrıldı mı? sorularının yanıtı son dakika gelişmelerinin ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS'TAN AYRILDI MI?

Ronaldo, 36 yaşında yeni bir meydan okumaya atılıyor. Portekizli star, Manchester City ile her konuda anlaşmaya vardı. Juventus ve City'nin de büyük ölçüde uzlaşmaya vardığı belirtildi. Portekizli star, bugün son kez kulüp tesislerine gitti.

Portekizli star Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye imza atmaya hazırlanıyor. Ronaldo, bugün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Tesisin önüne gelen az sayıdaki taraftar bunların söylenti olduğunu düşünüyordu ama Ronaldo'nun hızlı şekilde tesisten ayrılmasıyla şaşkına döndü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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