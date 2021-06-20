Ronaldinho yemeklere hayran kaldı

Ronaldinho, CZN Burak'ın yemeklerine hayran kaldı. CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Dubai'deki mekanında dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı.

Paylaştığı yemek video'larıyla dünya çapında üne sahip olan şefin, son konuğu olan Ronaldinho oldu. Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, Özdemir'in yaptığı yemeğe yardım etti. Özdemir, yemekten sonra ise futbolcunun üzerinde Brezilya forması olduğu pasta hazırlayarak, Ronaldinho'ya servis etti. Futbolcu, mekana abisi ve yeğeniyle giderek, Özdemir'in yemeklerini yedi. İkilinin eğlenceli hallerini şef, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde ise Marcelo ve Cristiano Ronaldo'yu ağırlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin