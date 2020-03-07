Ronaldinho tutuklandı!

07.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:14

Yaklaşık 20 yıllık futbol kariyerinde birbirinden değerli başarılara imza atan Ronaldinho, geçtiğimiz günlerde bomba bir haberle gündeme gelmişti. Brezilyalı eski yıldız futbolcunun kardeşi Assis’le birlikte sahte pasaport düzenledikleri ve Paraguay’da gözaltına alındıkları açıklanmıştı.

İkilinin cezası bugün belli oldu. Paraguay emniyet teşkilatının yöneticisi olan Gilberto Fleitas, teşkilatın yaptığı basın açıklamasında Ronaldinho ve kardeşi Assis’in tutuklandıklarını belirtti. Fleitas, soruşturmanın savcısı olan Federico Delfino'nun yıldız futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılması için hâkim Mirko Valinotti’ye alternatif ceza sunduğunu fakat bunun kabul görmediği ifade etti.

Ülkenin başkenti Asuncion’da bir yardım kampanyasına katılmak için ülkeye giriş yapan ikili, sahte evrak kullandıklarını kabul etmelerine karşın bu eylemi kasıtsız olarak yaptıklarının belirtmişlerdi. Ronaldinho ve Assis, bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkacaklar.

Ronaldinho, beş yıl önce noktaladığı görkemli kariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan’la önemli başarılara imza atmıştı.