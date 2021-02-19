Ronaldinho'nun Cadiz'e Attığı Müthiş Vole Golü!
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Ronaldinho'nun Cadiz'e Attığı Müthiş Vole Golü!

19.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:20

Nisan 2006'da Ronaldinho, Camp Nou'da Cadiz'e karşı mükemmel bir vole golü attı. 2003/04 sezonunda Barça'ya imza atan Brezilyalı oyuncu, virtüözlüğü, sahadaki büyüleyici performansı ve golleri sayesinde Katalan takımına damgasını vurdu.

Nisan 2006'da Ronaldinho, Camp Nou'da Cadiz'e karşı mükemmel bir vole golü attı. 2003/04 sezonunda Barça'ya imza atan Brezilyalı oyuncu, virtüözlüğü, sahadaki büyüleyici performansı ve golleri sayesinde Katalan takımına damgasını vurdu.

Ronaldinho'nun Cadiz'e Attığı Müthiş Vole Golü!

Kaynak: Dugout

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