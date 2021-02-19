Ronaldinho'nun Cadiz'e Attığı Müthiş Vole Golü!

Nisan 2006'da Ronaldinho, Camp Nou'da Cadiz'e karşı mükemmel bir vole golü attı. 2003/04 sezonunda Barça'ya imza atan Brezilyalı oyuncu, virtüözlüğü, sahadaki büyüleyici performansı ve golleri sayesinde Katalan takımına damgasını vurdu.

Nisan 2006'da Ronaldinho, Camp Nou'da Cadiz'e karşı mükemmel bir vole golü attı. 2003/04 sezonunda Barça'ya imza atan Brezilyalı oyuncu, virtüözlüğü, sahadaki büyüleyici performansı ve golleri sayesinde Katalan takımına damgasını vurdu.

Kaynak: Dugout