Ronaldinho'nun Avrupa Kariyerindeki İlk Golü
2001 yılında Paris Saint Germain'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan efsane oyuncu Ronaldinho, eski kıtadaki ilk golünü 2001-02 sezonunda Olympique Lyon'a karşı penaltıdan kaydetti.
07.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:19
2001 yılında Paris Saint Germain'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan efsane oyuncu Ronaldinho, eski kıtadaki ilk golünü 2001-02 sezonunda Olympique Lyon'a karşı penaltıdan kaydetti.
Kaynak: Dugout
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