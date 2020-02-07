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Ronaldinho'nun Avrupa Kariyerindeki İlk Golü

2001 yılında Paris Saint Germain'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan efsane oyuncu Ronaldinho, eski kıtadaki ilk golünü 2001-02 sezonunda Olympique Lyon'a karşı penaltıdan kaydetti.

07.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:19

2001 yılında 'e transfer olarak kariyerine başlayan efsane oyuncu , eski kıtadaki ilk golünü 2001-02 sezonunda 'a karşı penaltıdan kaydetti.

Kaynak: Dugout

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