Römorkun altından tilki çıktı
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Römorkun altından tilki çıktı

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Güncel

Römorkun altından tilki çıktı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ilçe merkezine kadar inen tilki ilgi odağı oldu.

Römorkun altından tilki çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ilçe merkezine kadar inen tilki ilgi odağı oldu. Yakalanan tilki yavrusu, yetkililere teslim edildi.

Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda yavru tilki bulundu. İlçe merkezine nasıl geldiği bilinmeyen tilki korunmak için römorkun altına saklandı. Vatandaşlar tarafından görülen ve nasıl geldiği bilinmeyen tilki Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yavru tilki, tedavisi ve koruma altına alınması için ekipler tarafından Milli Parklar Balıkesir Bölge Müdürlüğüne götürüldü.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Tanju Umur, "Belediyenin önünde tilki yavrusu bulduk. Milli Parklara götürülmek üzere araca koyduk. Arkadaşlarımız Balıkesir'e teslim edecek Milli Parklara. Sındırgı'da her canlıya destek oluyoruz. Hayvanlarımıza her daim bakmak için destek veriyoruz" dedi.

Römorkun altından tilki çıktı
Römorkun altından tilki çıktı
Römorkun altından tilki çıktı
Römorkun altından tilki çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman

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