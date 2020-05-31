Römorkun altında kalan 71 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti
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Römorkun altında kalan 71 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti

Römorkun altında kalan 71 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tarla yolunda traktörden düşerek römorkun altında kalan 71 yaşındaki Haşim Özkan hayatını kaybetti.

31.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:12

Römorkun altında kalan 71 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tarla yolunda traktörden düşerek römorkun altında kalan 71 yaşındaki Haşim Özkan hayatını kaybetti.

Kaza, Taraklı ilçesi İçdedeler Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçe merkezine gitmek için yola çıkan 71 yaşındaki Haşim Özkan, toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörden düşen Özkan, römorkun altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 71 yaşındaki Haşim Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Römorkun altında kalan 71 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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