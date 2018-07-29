Römorku Çocukları İçin Havuza Çevirdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çiftçilikle uğraşan Askeri Kaçmaz, çocukları sıcaktan bunalınca traktör römorkunu havuza çevirdi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Molla Ali köyünde çiftçilikle uğraşan 7 çocuklu Askeri Kaçmaz, sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığı kentte çocukları sıcaktan bunalınca çareyi traktör römorkunu havuza çevirmekte buldu. Evin önünde bulunan bahçeyi çocukları için oyun alanına dönüştüren Kaçmaz, bahçede bulunan römorku naylon brandalarla kapladıktan sonra suyla doldurup çocuklarını serinletmeye çalışıyor. Salıncakta sallandıktan sonra römorka yüzmeye giden çocuklar, daha sonra yere serdikleri kilimle güneşlenmenin keyfini çıkarıyor. Baba Kaçmaz, yakınlarda yüzmek için havuz ya da benzeri bir yer olmadığından çocuklarını böyle mutlu etmeye çalıştığını söyledi.

"ONLAR İSTİYOR, BİZ DE YAPIYORUZ" Çocuklarıyla beraber 7 yıldır Aşağı Molla Ali köyünde ikamet ettiğini ve çiftçilikle uğraştığını ifade eden Kaçmaz, "Malum havalar da sıcak. Bu sene de sıcaklar aniden bastırdı. Römorkun içine branda serip suyla doldurarak çocukları serinletmeye çalışıyoruz. Yakınlarda havuz falan da olmadığı için de çocuklar istiyor, biz de yapıyoruz. Artık onları zorla sudan çıkarıyoruz. Onlara kalsa sabahtan akşama kadar yüzerler suyun içinde. Onlar sevindikçe biz de sevinmeye çalışıyoruz" dedi. 10 yaşındaki Kahraman ve 12 yaşındaki Nihat Kaçmaz, havaların çok sıcak olduğunu, havuza gitmek gibi bir imkanları olmadığını dile getirerek, "Her yıl babamız römorka su doldurarak bize havuz yapıyor. Yüzüyoruz. Çok mutlu oluyoruz" diye konuştular.

(Emrah Kızıl - Aydın Yorat/İHA)