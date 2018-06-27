Römorktan Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Römorktan Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde römorktan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Römorktan Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde römorktan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Midyat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 çocuk babası olan Şehmus Nas (40), dengesini kaybettiği römorktan düştü. Yaralanan Nas, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nas, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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