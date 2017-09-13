Römorktan Düşen Tarım İşçisi Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde traktörün römorkundan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Kaza, Orta Sarıbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Urfa'dan Karacabey'e mayıs ayında gelerek tarım işçisi olarak çalışan Mahbube Aran (57), işin bitmesiyle birlikte domates tarlasından kaldığı çadırlara gitmek için römorka bindi. Kendisi gibi tarlada tarım işçisi olarak çalışan M.A'nın (26) kullandığı traktörle yola çıkan Mahbube Aran, köyün girişinde römorkun kapağının bir anda açılmasıyla yere düştü. Düşen tarım işçisi Mahbube Aran çağrılan ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahbube Aran, kafasından darbe aldığı için bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURSA