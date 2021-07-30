Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
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Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de minibüsün römorkuna bağlı rafting botunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de minibüsün römorkuna bağlı rafting botunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AD 466 plakalı midibüsün römorkuna bağlı rafting botu, aracın virajı sert şekilde alması sonucu devrildi. Kazada, botta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
Römorka bağlı rafting botu devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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