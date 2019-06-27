Römork hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Akşehir'in Altuntaş ve Söğütlü mahalleleri ile çevre köylerden römork çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre Altuntaş ve Söğütlü mahalleleri ile çevre köylerden römork çaldığı iddia edilen Sefer C.(33) ve Muharrem B.(33), Kadınhanı ilçesinde römorkları satmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA