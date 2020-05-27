Romina Aşrafi: İran'da 14 yaşındaki kızını orakla öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı İran'da polis, ülkede infial yaratan "namus cinayeti"yle ilgili olarak 14 yaşındaki kızı Romina Aşrafi'yi öldürmekle suçlanan babayı gözaltına aldı.

İran'da polis, ülkede infial yaratan "namus cinayeti"yle ilgili olarak 14 yaşındaki kızı Romina Aşrafi'yi öldürmekle suçlanan babayı gözaltına aldı.

Romina Aşrafi yerel basındaki haberlere göre, babası 35 yaşındaki erkek arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince Gilan vilayetindeki evinden kaçmıştı.

Daha sonra Romina ve birlikte kaçtığı erkek polis tarafından bulunmuş; Romina, öldürülmekten korktuğunu defalarca söylediği halde polis tarafından babasının evine geri yollanmıştı.

Babanın, Perşembe gecesi yatak odasına girdiği kızına saldırdığı iddia ediliyor.

Gilkhaber adlı haber sitesi Romina'nın başını orakla kesen babasının daha sonra evden elinde orakla çıkıp kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.

Bugün İran'daki birçok ulusal gazete birinci sayfasında Romina'nın hikayesine yer verdi.

'Tehlikeli baba evi'

Reform yanlısı Ebtekar gazetesi "Tehlikeli baba evi" diye manşet attı ve kadınları ve kız çocuklarını koruyacak yasal düzenlemelerin bulunmayışını eleştirdi.

Farsça #RominaAşrafi etiketi Twitter'da 50 binden fazla kullanılırken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, cinayeti ve İran toplumunun patriyarkal yapısını kınayan mesajlar attı.

Eski kadın ve aile işleri başkan yardımcısı ve şu anda İran Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Sekreteri Şahindokt Molaverdi, "Bu ne ilk 'namus' cinayetiydi ne de Romina son kurban olacak" yazdı, yasalarla yerel ve küresel düzeyde hakim değerler caydırıcı olmadıkça bu tür cinayetlerin süreceğini kaydetti.

İran'ın Şeriat'a dayalı yasaları, "namus" gerekçesiyle ya da ev içi şiddet kullanarak çocuklarına zarar veren ya da öldürmekten suçlu bulunan babalar ya da diğer aile üyelerinin cezalarında indirimi mümkün kılıyor.

Ailesinden bir kadını öldürmeye ceza indirimi var

İnsan hakları kuruluşu Human Rights Watch, "namus cinayetleri"ne yani "ailenin onuruna leke sürüldüğü" gerekçesiyle kadınların ve kız çocuklarının öldürülmesine çok çeşitli bahaneler bulunduğunu belirtiyor.

Bunlar arasında görücü usulüyle ayarlanan evliliği kızın kabul etmemesi, kadının ya da kız çocuğunun cinsel tacize ya da tecavüze uğraması, ya da evlilik dışı ilişkiye girmesi hatta sadece girdiğinin düşünülmesi en sık rastlananlar.

Fakat cinayetler "uygunsuz giyinmek" ya da "itaatsizlik sayılan davranışlarda bulunmak" gibi bahanelerle de işlenebiliyor.

İran'da kızını öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe, normal olarak ülkede cinayet işlemenin cezası olan idam cezası yerine, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası veriliyor.

Ülkede kaç kadının bu tür cinayetlere kurban gittiği konusunda sayısal veri yok fakat ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık raporunda aktarılan insan hakları kuruluşları, geçen yıl bu tür cinayetlerin özellikle de kırsal bölgelerde ve aşiretler arasında hala yaygın olduğunu bildirmişti.