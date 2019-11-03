Romence kursu başladı

03.11.2019 13:22

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Romence dil kursu, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde başladı.



Eğitmen Diana Sirbie tarafından haftada 4 saat süre ile gerçekleştirilen eğitimler için açılan kontenjan kısa süre içinde dolarken, 25 kursiyer eğitimlere kayıt yaptırdı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Meclis üyesi Metin Gündoğdu'nun da bulunduğu ziyarette Ataç, eğitmen ve kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi. 8 hafta sürecek olan Romence dil kursu, gelen talepler doğrultusunda farklı gruplarla da yapılabilecek. Katılımcı kursiyerler de Eskişehir'de tek olarak düzenlenen Romence dil kursundan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA