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Romelu Lukaku Inter Kulüp Binasını Ziyaret Etti

Inter'in Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku, İtalya'da yayınlanan bir televizyon programına konuk olmak için Inter'in kulüp binasına ziyarette bulundu. Lukaku röportajda Conte'yle ilişkisini ve Inter'e transfer sürecini anlattı.

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

Inter'in Belçikalı forvet oyuncusu , 'da yayınlanan bir televizyon programına konuk olmak için Inter'in kulüp binasına ziyarette bulundu. Lukaku röportajda Conte'yle ilişkisini ve Inter'e transfer sürecini anlattı.

Kaynak: Dugout

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