Romelu Lukaku Inter Kulüp Binasını Ziyaret Etti

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

Inter'in Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku, İtalya'da yayınlanan bir televizyon programına konuk olmak için Inter'in kulüp binasına ziyarette bulundu. Lukaku röportajda Conte'yle ilişkisini ve Inter'e transfer sürecini anlattı.