Romatoloji hastaları da Kovid-19 risk grubunda

Medicana Kadıköy Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, "Romatizma hastaları da Kovid-19'e karşı riskli grup içinde değerlendiriliyor.

Medicana Kadıköy Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, "Romatizma hastaları da Kovid-19'e karşı riskli grup içinde değerlendiriliyor. Romatolojik hastalığı olan bir kişiye Kovid enfeksiyonu tanısı konulduğunda hasta hemen kendi romatoloji doktoru ile temasa geçmeli. Hasta, kullandığı kortizon ve diğer romatolojik ilaçları derhal kesmeli ve Kovid-19 enfeksiyonu için kullanılacak tedaviye uyum göstermeli." dedi.

Pehlevan AA muhabirine, romatizma hastalarının Kovid-19'a karşı risk durumunu anlatarak, yapılan uluslararası bir araştırmadan örnekler verdi.

Koronavirüsün, dikensi çıkıntıları olan bir zarfla korunan RNA virüsleri olduğunu aktaran Pehlevan, bu virüsün insanlarda, memeli hayvanlarda, kuşlarda öncelikle solunum ve mide-barsak sisteminde daha az sıklıkla da sinir sisteminde hastalık yaptığını söyledi.

Kovid-19 olarak adlandırılan bu yeni hastalıkta görülen semptomların; ateş, kuru öksürük, kas ağrısı veya yorgunluk olarak sıralandığını belirten Pehlevan, balgam, baş ağrısı, kan tükürme ve ishalin daha az görülen bulgular olduğunu kaydetti.

Hastaların büyük çoğunluğunun sağlığına kavuştuğunu aktaran Pehlevan, bazı hastalarda zatürre, buna bağlı solunum yetersizliği, diğer organ yetmezliği ve ölümün gelişebileceğini söyledi.

Romatizmal hastalığı olanlar risk altında

Pehlevan, romatoloji hastalarının genellikle bakteriyel ve zona virüsü gibi belirli viral enfeksiyonlara daha yatkın olduğunun düşünüldüğünü belirterek, "Hastanın enfeksiyonlara yatkınlığı, hastalık aktivitesi, hastalık hasarı, beraberinde bulunan diğer kronik hastalıklar ve tedavide kullanılan ilaçlar gibi çeşitli faktörler Kovid'e karşı belirleyicidir. Amerika'da yapılan bir çalışmada, Romatoid Artrit hastalarındaki enfeksiyon oranın; hastaneye yatanlarda yüzde 25, ayaktan tedavi olanlarda yüzde 4 arttığı görüldü." diye konuştu.

Pehlevan şunlara dikkati çekti:

"Romatolojik hastalıklarda kortizon kullanımı, ilacın dozu, tedavi süresi ve toplam doz ile ilişkili olarak genel enfeksiyon oranı ve özellikle viral enfeksiyonların oranının artmasına neden olur. Güvenli olduğu düşünülen dozlarda bile artmış enfeksiyon riski bulunmaktadır.

27 binden fazla Romatoid Artrit (RA) hastası ile yapılan bir çalışmaya göre, geleneksel sentetik romatolojik ilaçlar arasında metotreksat, artan enfeksiyon oranı ile ilişkilendirilmemiştir. Buna karşılık, mikofenolat mofetil, azatioprin ve siklofosfamid, özellikle bağ dokusu hastalıkları olan hastalarda daha yüksek enfeksiyon riskiyle bağlantılı bulunmuştur. RA'da kullanılan biyolojik ilaçların, standart dozlarda 1,3 kat artmış ciddi enfeksiyon riski vardır."

Romatolojik hastalığı olan Kovid-19 hastalarının verileri derlendi

Pehlevan, Kovid-19 enfeksiyonu ile ilgili hasta serilerinin ilk önce Çin'den ve İtalya'dan geçtiğini ifade ederek, bu çalışmalarda romatolojik hastalar ve kullandıkları ilaçlarla ilgili detaylı bilgi bulunmadığını söyledi.

Otoimmün veya otoenflamatuvar romatizmal hastalıkların ve immünosüpresif veya immünomodülatör tedavi kullanımının ciddi hastalık için bir risk faktörü olabileceğine dair çalışmanın bulunmadığını aktaran Pehlevan, Avrupa ve Amerika Romatoloji Dernekleri'nin katkıları ile romatolojik hastalığı olan ve Kovid enfeksiyonu geçiren hastaların bir web sitesinde (https://rheum-covid.org/) kayıtlarının oluşturulduğunu kaydetti.

Buna göre, en son Temmuz 2020'de çoğunluğu 55-60 yaşlarında kadın, 600 hastanın verilerinin yayınlandığı sonuçları değerlendiren Pehlevan, şu bilgileri verdi:

"Romatolojik hastalığı olup Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerde hastaneye yatış oranı yüzde 46, ölüm yüzde 9 oranında görüldü. Hastaneye yatış eğilimi en çok sistemik lupus eritematozus ve vaskülit denilen damar iltihabı olan hastalarda görüldü.Günlük 10 mg'dan fazla kortizon kullanımı hastaneye yatışı belirleyen en önemli faktördü. Diğer hastalığı modifiye edici romatizmal ilaçların ve biyolojik ilaçların bu konuda kötü bir etkisi görülmedi.

Anti TNF kullanımı olan hastalarda hastaneye yatışı riski düşüktü. Anti TNF tedavinin nerdeyse koruyucu etkisi ortaya çıktı."

Diğer kronik hastalıklar belirleyici

Pehlevan, romatizmal hastalığı olmayan hastalarda olduğu gibi, romatolojik hastalık ile beraber 65 yaşın üstünde olmak, hipertansiyon/ kardiyovasküler hastalık, akciğer hastalığı, diyabet ve kronik böbrek yetmezliği, son dönem böbrek hastalığına sahip olma durumlarının yatış riskini daha da artırdığını söyledi.

Pehlevan şöyle devam etti:

"Romatizma hastaları da Kovid-19'e karşı riskli grup içinde değerlendiriliyor. Romatolojik hastalığı olan bir kişiye Kovid enfeksiyonu tanısı konulduğunda hasta hemen kendi romatoloji doktoru ile temasa geçmeli. Hasta, kullandığı kortizon ve diğer romatolojik ilaçları derhal kesmeli ve Kovid-19 enfeksiyonu için kullanılacak tedaviye uyum göstermeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan