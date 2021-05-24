Romanyalı yıldız oyuncu İzmit Belediyespor'da
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Romanyalı yıldız oyuncu İzmit Belediyespor'da

Romanyalı yıldız oyuncu İzmit Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon planlamasını sürdüren İzmit Belediyespor, Romanya Kadın Milli Basketbol Takımının en iyi oyuncusu olarak gösterilen Gabriela Marginean'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon planlamasını sürdüren İzmit Belediyespor, Romanya Kadın Milli Basketbol Takımının en iyi oyuncusu olarak gösterilen Gabriela Marginean'ı kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Kanadalı Nirra Fields'i kadrosuna katan İzmit Belediyespor, son olarak Romanyalı milli yıldız Gabriela Marginean'a da imzayı attırdı.

Romanya Kadın Milli Basketbol Takımının en iyi oyuncusu olarak gösterilen 34 yaşındaki kısa forvet, kariyerinde Targovişte, İstanbul Üniversitesi, Kayseri Basketbol, Avenida, Adana Başkent, ÇKB Yenişehir ve son olarak Fransa'da Landerneau takımlarında forma giydi. Gabriela Marginean, EuroBasket Women 2013 elemelerinde 8 maçta 19,6 sayı ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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