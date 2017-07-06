Romanyalı Loana, Müslüman Oldu

Romanya uyruklu Loana Paula Valean isimli Hristiyan kadın, Müslüman olmak için başvurduğu Osmaniye İl Müftülüğü'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.



Müftülüğün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya uyruklu Valean, Müslüman olmak istediğini belirterek müftülüğe başvurdu.



Müftülükte düzenlenen törende İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, ilk olarak Valean'a İslamiyet ve kuralları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Romanyalı Valean, Müslüman olarak Melek ismini aldı.



Müftü Tahiroğlu tarafından ihtida belgesinin yanı sıra İslamiyet'e geçerek Melek ismini alan Valean'a Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.



Valean'ın, Müslüman olmadan önce İslamiyeti araştırdığı ve büyüklere sevgi ve saygı anlayışından çok etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiği kaydedildi.