Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi

Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş bağlantıları kurmak, yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere Samsun'da bulunan ve Romanyalı iş adamlarından oluşan heyet, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

İş bağlantıları kurmak, yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere Samsun'da bulunan ve Romanyalı iş adamlarından oluşan heyet, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Samsun Valiliği'nde Samsun Valisi ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya gelen Romanya heyeti ve Havza OSB Yönetim Kurulu üyeleri Havza OSB'de faaliyet gösteren firmalar ile yapılabilecek iş bağlantıları ile Havza OSB'deki yatırım imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası Romanyalı iş adamlarından oluşan heyet, Havza OSB'de incelemelerde bulundu.

Toplantı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Samsun Valimiz Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan Havza Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak Romanya'dan gelen heyetle bir araya geldik. İlçemizde faaliyet gösteren firmalarla iş bağlantıları ve Havza OSB'nin yatırım imkanlarının ele alındığı verimli bir toplantı oldu. Kısa zamanda faaliyete geçen firmalarımız ihracatta da öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Havzamıza ve Samsunumuza Hayırlı olsun" dedi.

Toplantıya Havza OSB Yönetim Kurulu üyeleri Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ve Romanya heyeti katıldı. - SAMSUN

Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Hülya Avşar Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:40:17. #1.15#

title