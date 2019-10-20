Romanyalı gezginden Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

20.10.2019 12:06

Romanya'dan Tibet'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 52 yaşındaki Pengö Zoli Utibaploja, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Makamında Utibaploja'yı misafir eden Yılmaz, Romanyalı gezginle bir süre sohbet etti.

Yılmaz, "Romanya'dan Tibet'e gitmekte olan Pengö Zoli Utibaploja kardeşimizi ilçemizde misafir ettik. Çıkmış olduğu nokta ile ilçemizin arası bin 500 kilometredir. Bu çıkmış olduğu meşakkatli yolda kendisine başarılar dileriz. Umarız ki atalarının izinden giden Utibaploja hedeflediği Tibet'e sağ salim ulaşır." dedi.

Utibaploja da Tibet'e yürüyüşünü 2020 Mayıs ayında tamamlamayı planladığını söyledi.

Türkiye yürüyüşü sırasında geçtiği bölgelerde vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandığını ifade eden Utibaploja, kasım sonunda Türkiye sınırlarından çıkacağını belirtti.

Kaynak: AA