Romanyalı basın mensupları Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerini inceleyecek Romanyalı basın mensupları bir turizm şirketinin düzenlediği organizasyonla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Romanyalı basın mensupları bir turizm şirketinin düzenlediği organizasyonla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Romanyalı tur operatörü Hello Holidays'in ve operatörün Türkiye partneri Peninsula Tours'un davetiyle gelen Romanya'nın önde gelen televizyon, gazete ve dergi temsilcisi 9 basın mensubunun 5 gün boyunca ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmesi için program yapıldı.

Bu kapsamda ilk olarak Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret eden Romanyalı gazeteciler, ilçedeki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.

Burada konuşan Oktay, turizm kenti Marmaris'te maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermediklerini belirtti.

Gazetecilerin ilçenin gönüllü turizm elçileri ve misafirleri olduğunu dile getiren Oktay, salgın olmasaydı ilçenin turizmde rekorlar yılı yaşayacağını kaydetti.

Marmaris ziyaretleri kapsamında, rehber eşliğinde köy ve körfez turuna da çıkacak Romanyalı gazetecilere, Kale Müze ve çevresi de gezdirilecek.

Romanya'da Marmaris izlenimlerini aktaracak gazeteciler, turistler, otel işletmecileri ve sektör temsilcileriyle de görüşmeler yapacak.

Kaynak: AA