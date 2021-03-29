- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu- Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı
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- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu- Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı Romanya'da 104 yaşındaki Zoea Baltag, korona virüs aşısının ikinci dozunu aldı.

- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu

Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı

BÜKREŞ - Romanya'da 104 yaşındaki Zoea Baltag, korona virüs aşısının ikinci dozunu aldı. Baltag, böylece ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı.

Romanya'da korona virüse karşı aşılama programı devam ederken, 104 yaşındaki Zoea Baltag, korona aşısının ikinci dozunu aldı. Pfizer tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ikinci dozunu alan Baltag, ülkenin "aşı olan en yaşlı insanı" unvanını aldı. "Virüsten korunmanın tek yolu aşı" diyen ve aşı olmaya torunu ile gelen Baltag, "Büyük torunumu çok özledim, onun büyüdüğünü görmek istiyorum. Torunlarımla birlikte olamadım çünkü virüsün bulaşma riskine karşı bugüne kadar onlardan ayrı kaldım. Ailedeki herkes aşılandı artık tatilleri birlikte geçirebiliriz" dedi. İspanyol Gribinden 2 yıl önce dünyaya gelen Baltag, aldığı ilk dozun ardından herhangi bir yan etki görmediğini sözlerine ekledi.

Romanya genelinde 936 bin 618 korona virüs vakası tespit edilirken 23 bin 114 kişi de hayatını kaybetti.

- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu- Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı
- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu- Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı
- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu- Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı
- Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu- Baltag, ülkenin aşı olan en yaşlı insanı unvanını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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