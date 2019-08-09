Romanya'yı sarsan cinayet: Tecavüz ve pedofiliye ömür boyu hapis cezası geliyor
İçişleri Bakanı'nı istifaya götüren 15 yaşındaki çocuk cinayeti ardından Romanya Başbakanı Viorica Dancila, tecavüz ve pedofili vakaları için ömür boyu hapis cezasını öngören acil durum kararnamesinin onaylanacağını söyledi.
İçişleri Bakanı'nı istifaya götüren 15 yaşındaki çocuk cinayeti ardından Romanya Başbakanı Viorica Dancila, tecavüz ve pedofili vakaları için ömür boyu hapis cezasını öngören acil durum kararnamesinin onaylanacağını söyledi.
Romanya'da Alexandra Macesanu'nun tecavüz edilerek öldürüldüğünün DNA testleri ile onaylanmasından günler sonra Başbakan Dancila, tecavüz ve pedofili suçlularına ömür boyu hapis cezasının yolunu açan düzenleme hakkında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle