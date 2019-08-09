Romanya'yı sarsan cinayet: Tecavüz ve pedofiliye ömür boyu hapis cezası geliyor

Romanya'yı sarsan cinayet: Tecavüz ve pedofiliye ömür boyu hapis cezası geliyor

İçişleri Bakanı'nı istifaya götüren 15 yaşındaki çocuk cinayeti ardından Romanya Başbakanı Viorica Dancila, tecavüz ve pedofili vakaları için ömür boyu hapis cezasını öngören acil durum kararnamesinin onaylanacağını söyledi.

09.08.2019 08:59
Romanya'yı sarsan cinayet: Tecavüz ve pedofiliye ömür boyu hapis cezası geliyor

İçişleri Bakanı'nı istifaya götüren 15 yaşındaki çocuk cinayeti ardından Romanya Başbakanı Viorica Dancila, tecavüz ve pedofili vakaları için ömür boyu hapis cezasını öngören acil durum kararnamesinin onaylanacağını söyledi.

Romanya'da Alexandra Macesanu'nun tecavüz edilerek öldürüldüğünün DNA testleri ile onaylanmasından günler sonra Başbakan Dancila, tecavüz ve pedofili suçlularına ömür boyu hapis cezasının yolunu açan düzenleme hakkında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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