Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
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Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan demir yüklü konteyner gemisinin Ahırkapı'ya demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan demir yüklü konteyner gemisinin Ahırkapı'ya demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde (Boğaz girişi mevkisi) makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz ile kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." bilgisi verildi.

Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi - Haberler
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