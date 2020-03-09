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Romanya, Ankara, Bükreş, Ekonomi

Romanya'ya elektrikli araç ihracatı hız kesmiyor

Ankara'da elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan, üreten Bozankaya AŞ, Romanya'nın Bükreş şehri için açılan yaklaşık 43 milyon avro değerindeki 100 araçlık troleybüs ihalesini kazandı.

09.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:04
Romanya'ya elektrikli araç ihracatı hız kesmiyor

Ankara'da elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan, üreten Bozankaya AŞ, Romanya'nın Bükreş şehri için açılan yaklaşık 43 milyon avro değerindeki 100 araçlık troleybüs ihalesini kazandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, daha önce Temaşver ve Yaş şehirlerinin açtığı toplamda 32 araçlık tramvay ihalesini kazanan Bozankaya, Romanya'ya yaptığı ihracatını artırmaya devam ediyor.

Bükreş belediyesinin geçen yıl düzenlediği 100 adetlik troleybüs alımı ihalesini de kazanan şirketin, bu yıl başlayacak teslimatlarıyla Türkiye'deki en yüksek adetli elektrikli araç ihracatı yapılmış olacak.

Söz konusu ihaleye ilişkin sözleşme 13 Mart'ta Bükreş'te imzalanacak ve gerçekleştirilecek ihracatla Türkiye ekonomisine 43 milyon lira katma değer sağlanmış olacak.

Türk mühendisler tarafından tasarımı yapılacak troleybüslerin üretimi şirketin Ankara'daki raylı sistem tesislerinde 2 yılda tamamlanacak.

Şirketin yakın geçmişte imzaladığı sözleşmelerdeki 24 adetlik iş artırımlarının da gerçekleşmesi durumunda Romanya'ya raylı sistem ve elektrikli araçlar ihracatının toplamda 150 milyon avroyu geçeceği öngörülüyor.

"Hedefimiz küresel varlığımızı genişletmek"

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü bir dünya markası haline gelmenin temel stratejileri olduğuna dikkati çekerek, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu duruma rağmen tesis ve insan kaynağı yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Bu yaklaşımın yurt içinde ve dışında şirketin rekabetçiliğini artırdığına dikkati çeken Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Her yeni projede olduğu gibi, Romanya projeleri de markamız için kilometre taşıdır. Hedefimiz, ürünlerimizin teknolojik yeteneğini arttırarak, küresel varlığımızı her geçen gün genişletmek. Bozankaya olarak ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz."

Kaynak: AA

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