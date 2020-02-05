Romanya ve Almanya askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya ve Almanya donanmalarına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
05.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:14
Romanya ve Almanya donanmalarına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan Romanya Donanmasına ait 274 borda numaralı savaş gemisi "Balescu" ile Almanya Donanmasına ait M-1058 borda numaralı "Fulda", bir süre sonra Çanakkale önlerinde oldu.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Kaynak: AA