Romanya Türkiye maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda hedefine ulaşmak isteyen Romanya ve Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en önemli maçlarından biri olan Romanya Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının yanıtları merak ediliyor.