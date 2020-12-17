Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi
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Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi

17.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:19
Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamına gayrimenkul yolsuzluğu suçlamasından hapis cezası verdi.

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamına gayrimenkul yolsuzluğu suçlamasından hapis cezası verdi.

Başkent Bükreş'in çevresindeki Baneasa Kraliyet Çiftliği'ni ve Snagov Ormanı'nı yolsuzluk yaparak mülküne geçirmek suçlamasıyla Yolsuzlukla Mücadele Dairesi tarafından 2016 yılında açılan davada son karar verildi. Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamını, miras hakkı olmadığı halde söz konusu mülkleri üzerine geçirdiği gerekçesiyle 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Dedesinin mirası olduğu iddiasıyla sahiplendiği 145 milyon avro değerindeki gayrimenkulleri usulsüz edinmekle suçlanan Prens Paul ve üç iş adamı, kara para aklamak, organize suç örgütü kurmak, rüşvet vermek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından da yargılanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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