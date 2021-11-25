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Romanya ordusu Türkçe öğreniyor

AA - Haberler | Güncel
Romanya ordusu Türkçe öğreniyor

Romanya'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), askeri personele de Türkçe öğretiyor.

Romanya'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), askeri personele de Türkçe öğretiyor.

Bükreş YEE tarafından yapılan yazılı açıklamada, mart ayından itibaren Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği himayesinde, Romanyalı kamu görevlileri, diplomatlar ve askeri personelin YEE'nin çevrim içi kurslarına kayıt yaptırarak Türkçe öğrenmeye başladığı, ulaşılan öğrenci sayısının 1700'lere yükseldiği vurgulandı.

Kamu çalışanlarının yanı sıra İkili Askeri Eğitim ve İş Birliği Anlaşması ile Romanya ordusuna da Türkçe öğretildiği vurgulanan açıklamada, Romanya'nın Giurgiu şehri Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü ile belediye çalışanlarının tamamına Türkçe kursu açıldığı da kaydedildi.

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AA - Son Dakika Haberleri

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