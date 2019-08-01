Romanya okul gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Romanya bayraklı 83 metrelik 3 yelken direkli okul gemisi MİRCEA Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya Denizcilik Okulu'na ait 83 metre boyunda okul gemisi, eğitim için Malta'dan çıktığı tur kapsamında Çanakkale ve çevresindeki adaları gezerek öğrenciler ile İstanbul'a gitti. Eğitim kapsamındaki gezilerine İstanbul'da devam edecek gemi Marmara denizine doğru yol aldı.

Kaynak: İHA