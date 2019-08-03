Romanya'nın sembolik gemisi "Mircea" İstanbul'da

Romanya Deniz Kuvvetleri'nin sembolik öneme sahip yelkenli askeri eğitim gemilerinden "Mircea"nın hizmete girişinin 80. yılı, gemide verilen resepsiyonla kutlandı.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Sarayburnu Limanı'nda demirleyen Mircea gemisinde düzenlenen resepsiyona, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Romanya'nın İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Romanya vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Askeri öğrencilerin davetlileri selamlamasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmasını yapan geminin kaptanı Mircea Tarhoaca, uzun bir Akdeniz turunun son durağı olan İstanbul'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve buradan Romanya'ya gideceklerini söyledi.

Tarhoaca, dün demirledikleri Sarayburnu Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılacaklarını belirtti.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda da Türkiye'den önemli resmi yetkilileri ve birçok diplomatik temsilciyi tarihi Mircea gemisinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, bu tarihi ziyaretin İstanbul'da gerçekleşmesinin iki kardeş ülke açısından önemli olduğunu ifade etti.

Resepsiyon, konuşmaların ardından Romanya şarkılarından oluşan dinletiyle sona erdi.

Kaynak: AA