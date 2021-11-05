Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tınca, Şanlıurfalı iş insanlarıyla buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Şanlıurfa'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ŞUTSO) yapılan açıklamaya göre, Romanya ile Türkiye arasında yapılan ihracat, yatırım ve teşviklerle ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, kentin sanayi, ticari, turizm ve tarım sektörü potansiyeline ilişkin bilgiler paylaştı.

Toplantı dolayısıyla Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Tınca, Romanya ile Şanlıurfa arasında devam eden ekonomik ilişkilerinin olduğunu ve Şanlıurfalı yatırımcıların Romanya'nın çeşitli kentlerinde yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Tınca, Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da artması temennisinde bulundu.

Toplantı, iş insanlarının sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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