Romanya Meclis Başkanına 3,5 yıl hapis
Romanya Millet Meclisi Başkanı Liviu Dragnea, yolsuzluk suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Romanya Millet Meclisi Başkanı Liviu Dragnea, yolsuzluk suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Romanya'nın en yetkili politikacısı Romanya Millet Meclisi Başkanı Liviu Dragnea hakkında açılan yolsuzluk soruşturması sonuca ulaştı. Yargıtay, aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti Lideri olan Dragnea'yı suçlu bularak 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Dragnea, hakkında açılan bir önceki "oylamada hile" soruşturmasında da suçlu görülmüştü. - BÜKREŞ
Kaynak: İHA
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