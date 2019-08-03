Romanya Eğitim Bakanı genç kız cinayeti yorumu sonrası görevden alındı
Romanya'nın Eğitim Bakanı Andronescu, 15 yaşındaki genç kızın tecavüz edildikten sonra öldürülmesiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle görevinden alındı.
Romanya'nın Eğitim Bakanı Ecaterina Andronescu, 15 yaşındaki genç kızın tecavüz edildikten sonra öldürülmesiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle görevinden alındı. Andronescu, otostop yaptığı arabanın şoförü tarafından öldürülen Alexandra Macesanu için "yabancıların arabalarına binmemesi gerektiğini bilmeliydi." yorumunu yapmıştı.
Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, Eğitim Bakanı'nın "sorumsuzca" açıklamalarda bulunduğunu, söz konusu "empatiden yoksun" yorumların hükümetin duruşunu temsil etmediğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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