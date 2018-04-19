Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu, Tunus'ta

- Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu ve Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi'nin bir araya gelmesi

Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşme yapılması

İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalanması

Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin basın toplantısında konuşması

Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu basın toplantısında konuşması Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzaladı, ortak basın toplantısı düzenledi.