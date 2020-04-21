Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
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Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

ROMANYA'dan getirilen 89 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Düzce'deki yurda yerleştirildi.

21.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:44
Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

ROMANYA'dan getirilen 89 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Düzce'deki yurda yerleştirildi.

Romanya'dan 349 Türk vatandaşının taşındığı uçak, İstanbul Havalimanı'na indirildi.  349 kişiden 89'u yapılan sağlık kontrollerinin ardından Konuralp Mahallesi'nde bulunan Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Yurtlara girişte sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerince karşılanan vatandaşlar, burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlara alındı.  


Kaynak: DHA

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