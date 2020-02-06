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Romanya'dan Arda Turan cevabı; "1 Nisan şakası mı?"

Steaua Bükreş Teknik Direktörü Bogdan Vintila, Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.

06.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:49
Romanya'dan Arda Turan cevabı;

Steaua Teknik Direktörü Bogdan Vintila, transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.


Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise iddiaları, "Herhalde Türkiye'de şakası yapıyorlar" şeklinde yanıtladı.


Romanya'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor. (Sporx)


Kaynak: Hürriyet

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