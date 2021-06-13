Romanya'daki NATO tatbikatına katılan Mehmetçik Türkiye'ye dönmeye başladı
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Romanya'daki NATO tatbikatına katılan Mehmetçik Türkiye'ye dönmeye başladı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Romanya'daki Defender Europe 2021 Tatbikatı'ndaki görevini tamamlayan Mehmetçik, yurda dönüyor.

Romanya'daki Defender Europe 2021 Tatbikatı'ndaki görevini tamamlayan Mehmetçik, yurda dönüyor.

NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katıldığı, NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı tamamlandı.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen, Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan tatbikatta görev alan Mehmetçik yurda geldi.

Tatbikatı başarıyla tamamlayan Mehmetçik'in bulunduğu 120 araçlık ilk konvoy Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlaması sonrası giriş yaptı. Kafile, ardından Çorlu'daki birliğe doğru hareket etti.

Mehmetçik, tatbikat için iki kafile halinde 10 ve 19 Mayıs tarihlerinde Hamzabeyli'den çıkarak Romanya'ya intikal etmişti.

Romanya'daki NATO tatbikatına katılan Mehmetçik Türkiye'ye dönmeye başladı
Romanya'daki NATO tatbikatına katılan Mehmetçik Türkiye'ye dönmeye başladı
Romanya'daki NATO tatbikatına katılan Mehmetçik Türkiye'ye dönmeye başladı
Romanya'daki NATO tatbikatına katılan Mehmetçik Türkiye'ye dönmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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