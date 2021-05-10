Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
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Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)

Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY - Haberler | Güncel

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDAN ÇIKIŞ YAPTILARRomanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılacak, 'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama NATO tatbikatı için Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda toplanarak düzenlenen törenle yola çıkan Mehmetçik, Edirne'ye ulaştı.

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDAN ÇIKIŞ YAPTILAR

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılacak, 'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama NATO tatbikatı için Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda toplanarak düzenlenen törenle yola çıkan Mehmetçik, Edirne'ye ulaştı. TIR'lara yüklenen askeri araç ile Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen konvoy, burada işlemlerinin ardından Bulgaristan'a geçiş yapmaya başladı. Konvoy halinde çıkış yapan Türk askerlerini gümrük çalışanları uğurladı.


Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
Romanya'daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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