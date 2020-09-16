Romanya'daki Maarif Uluslararası Okulu yüz yüze eğitim ile yeni öğretim yılına başladı
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Romanya'daki Maarif Uluslararası Okulu yüz yüze eğitim ile yeni öğretim yılına başladı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Uluslararası Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dikkate alınarak yüz yüze eğitime "yeni normal" ile tekrar başladı.

Romanya'daki Maarif Uluslararası Okulu yüz yüze eğitim ile yeni öğretim yılına başladı
16.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:08

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Uluslararası Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dikkate alınarak yüz yüze eğitime "yeni normal" ile tekrar başladı.

TMV Romanya Direktörü Alparslan Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un baş gösterdiği martta hemen online eğitime geçen okullardan biri olduklarını, Romanya'da eğitimde ilk yılları olmasına rağmen deneyimli eğitim kadrosuyla bu süreci başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılına Romanya'daki Maarif Uluslararası Okulunda büyük bir heyecan ve sevinçle başladıklarını kaydeden Ateş, yeni eğitim dönemi için yüz yüze, online ve hibrit olmak üzere 3 alternatif eğitim modeli hazırladıklarını ifade etti.

Ateş, şu an için yüz yüze eğitim modeli ile derslere başladıklarını dile getiren Ateş, salgının gidişat sürecine göre eğitime ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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