Romanya'da Yunus Emre Enstitüsünün kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursunun ikinci dönemi başladı
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Romanya'da Yunus Emre Enstitüsünün kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursunun ikinci dönemi başladı

Romanya'da Yunus Emre Enstitüsünün kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursunun ikinci dönemi başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Romanya'daki bakanlıklarda görevli kamu çalışanlarına yönelik başlattığı Türkçe kursunun ikinci döneminin başladığı bildirildi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Romanya'daki bakanlıklarda görevli kamu çalışanlarına yönelik başlattığı Türkçe kursunun ikinci döneminin başladığı bildirildi.

YEE'den edinilen bilgiye göre, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği iş birliğiyle yürütülen ve 250'den fazla öğrenciyle devam eden kursta, dersler haftada iki gün, günde 3 saat olmak üzere toplam 6 saat veriliyor.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız, kursların çevrim içi hale gelmesinin, çok daha geniş kitlelere hitap etmelerinin yolunu açtığını söyledi.

Yıldız, kurslara yoğun ilgi olduğunu belirterek "Kurslarımız, alanında uzman Türk okutmanlarca veriliyor. Öğrencilerimiz hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü bizzat bir Türk'ten öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da Romanya'da, Türkiye'nin, Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtılması için diğer kurumların yanında YEE'nin de ortaklığıyla hayata geçirilen muhtelif projelerden birinin, kamu personeline yönelik Türkçe kursları olduğunu belirtti.

Türkiye ve Romanya arasındaki "İkili Askeri Eğitim ve İş Birliği Anlaşması" kapsamında Romanya Savunma Bakanlığı personeline verilen Türkçe kurslarının da devam ettiği kaydedildi.

Romanya'da Yunus Emre Enstitüsünün kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursunun ikinci dönemi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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