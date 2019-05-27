Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi

Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi

Romanya’da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki iktidar partisi Sosyal Demokratlar (PSD) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ikinci gelerek seçimlerin kaybedenleri arasında yer aldı. AP seçimlerinin yanı sıra Romanya'da halk, hükümetin yargıdaki yetkisinin azaltılmasına yönelik referanduma gitti.

Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki hükümete sandık darbesi

Romanya'da yolsuzluk tartışmalarının merkezindeki iktidar partisi Sosyal Demokratlar (PSD) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ikinci gelerek seçimlerin kaybedenleri arasında yer aldı.

Son genel seçimlerde yüzde 46 oyla seçilen PSD hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve tepki çeken yargı reformları ile AP seçimlerinde yüzde 24,8 oy alarak sadece 9 koltuk garantiledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et