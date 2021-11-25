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Romanya'da yeni hükümet kuruldu

AA - Haberler | Güncel
Romanya'da yeni hükümet kuruldu

??????? Romanya'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Nicolae Ciuca, bugün Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'in ilgili kararnameyi imzalamasının ardından mecliste yapılan oylama sonucunda güvenoyu aldı.

??????? Romanya'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Nicolae Ciuca, bugün Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'in ilgili kararnameyi imzalamasının ardından mecliste yapılan oylama sonucunda güvenoyu aldı.

Mecliste bulunan Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL) ve Romanya Demokrat Macar Birliğinin (UDMR) dönüşümlü Başbakanlık üzerine anlaşmalarının ardından, eskiden Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak da görev yapan Nicolae Ciuca, koalisyonun ilk Başbakanı olarak göreve başladı.

Ciuca'nın kurduğu kabine Parlamento'da 126'ya karşı 318 oyla kabul edildi.

Oylama sonrasında yemin töreninde konuşan Başbakan Ciuca, "Siyasi sıkıntıların ve gururun da üzerinde Romen halkının çıkarları var." diye konuştu.

Ciuca, bugünü tüm Romen halkının uzun zamandır beklediğini vurgulayarak, "Vatandaşların iyiliği için alacağımız tüm önlemler ve kararlarla Romanya'nın istikrarını ve gelişimini garanti edeceğiz." dedi.

Romanya hükümeti 5 Ekim'de Parlamento'ya verilen gensoruyla düşürülmüştü.

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AA - Son Dakika Haberleri

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